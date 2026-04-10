May J.、岩崎良美、FRUITS ZIPPER…ABEMA『最強バズりソング歌謡祭』全出演アーティストの歌唱曲発表
12日(19:00〜)に生配信されるABEMA『最強バズりソング歌謡祭』の全出演アーティストの歌唱曲が発表された。
『最強バズりソング歌謡祭』全出演アーティストの歌唱曲 (C)AbemaTV,Inc.
○ここでしか観られない特別企画も予定
ABEMA開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』(4月11日15:00〜4月12日22:00)。そのグランドフィナーレ企画として、『最強バズりソング歌謡祭』が生配信される。
『最強バズりソング歌謡祭』では、時代や世代を超えて“バズ”を生み出してきた楽曲と、これから“バズ”を巻き起こす次世代アーティストが一堂に会し、一夜限りのスペシャルパフォーマンスを披露する。
誰もが一度は耳にしたことのある名曲から、SNSで爆発的に拡散された話題曲、さらには次なるヒットを予感させる最新楽曲まで、世代やジャンルを超えたラインナップが実現。さらに、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』のメンバーが人気アーティストと一夜限りのスペシャルコラボレーションを披露するなど、ここでしか観られない特別企画も予定しているという。
○全アーティスト歌唱曲一覧(予定)
I Don't Like Mondays. 「PAINT」「マスカレード」
iLiFE! 「アイドルライフスターターパック」
岩崎良美 「タッチ」
WOLF HOWL HARMONY 「Gachi Funk」
KAZ(GENERATIONS／数原龍友) 「Choo Choo TRAIN」「最後の雨」
Gyubin 「Really Like You (Japanese Version)」「恋風／幾田りら」
後藤真希 「LOVEマシーン」「Which? Prod. Giga」
CIRRA 「Always」
Juice=Juice 「盛れ！ミ・アモーレ」
SWEET STEADY 「SWEET STEP」
chay 「僕のこと／Mrs. GREEN APPLE」
Toi Toi Toi 「咲いてなくたって」
ねぐせ。 「織姫とBABY」「青春バイブレーション」
ピラフ星人 「ピラピー」「Shalala」
fav me 「Eye to eye！」
FRUITS ZIPPER 「NEW KAWAII」「わたしの一番かわいいところ」「はちゃめちゃわちゃライフ！」
VIBY 「Mi*light」「恋におちたら／Crystal Kay」
WHITE JAM 「池袋サンシャイン」「磁石」
May J. 「フライディ・チャイナタウン／泰葉」「First Love／宇多田ヒカル」
Mega Shinnosuke 「愛とU」「ごはん食べヨ」
ヤジマリー。 「ワンチュッ！〜Let’s Wanchu!〜」
琳子 「中華料理屋の酢豚が食べたい」
log you 「桜色オーバーレイ」
【編集部MEMO】
特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、ABEMAらしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで配信。当日は、ABEMA全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できる。
『最強バズりソング歌謡祭』全出演アーティストの歌唱曲 (C)AbemaTV,Inc.
○ここでしか観られない特別企画も予定
ABEMA開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』(4月11日15:00〜4月12日22:00)。そのグランドフィナーレ企画として、『最強バズりソング歌謡祭』が生配信される。
誰もが一度は耳にしたことのある名曲から、SNSで爆発的に拡散された話題曲、さらには次なるヒットを予感させる最新楽曲まで、世代やジャンルを超えたラインナップが実現。さらに、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』のメンバーが人気アーティストと一夜限りのスペシャルコラボレーションを披露するなど、ここでしか観られない特別企画も予定しているという。
○全アーティスト歌唱曲一覧(予定)
I Don't Like Mondays. 「PAINT」「マスカレード」
iLiFE! 「アイドルライフスターターパック」
岩崎良美 「タッチ」
WOLF HOWL HARMONY 「Gachi Funk」
KAZ(GENERATIONS／数原龍友) 「Choo Choo TRAIN」「最後の雨」
Gyubin 「Really Like You (Japanese Version)」「恋風／幾田りら」
後藤真希 「LOVEマシーン」「Which? Prod. Giga」
CIRRA 「Always」
Juice=Juice 「盛れ！ミ・アモーレ」
SWEET STEADY 「SWEET STEP」
chay 「僕のこと／Mrs. GREEN APPLE」
Toi Toi Toi 「咲いてなくたって」
ねぐせ。 「織姫とBABY」「青春バイブレーション」
ピラフ星人 「ピラピー」「Shalala」
fav me 「Eye to eye！」
FRUITS ZIPPER 「NEW KAWAII」「わたしの一番かわいいところ」「はちゃめちゃわちゃライフ！」
VIBY 「Mi*light」「恋におちたら／Crystal Kay」
WHITE JAM 「池袋サンシャイン」「磁石」
May J. 「フライディ・チャイナタウン／泰葉」「First Love／宇多田ヒカル」
Mega Shinnosuke 「愛とU」「ごはん食べヨ」
ヤジマリー。 「ワンチュッ！〜Let’s Wanchu!〜」
琳子 「中華料理屋の酢豚が食べたい」
log you 「桜色オーバーレイ」
【編集部MEMO】
特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、ABEMAらしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで配信。当日は、ABEMA全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できる。