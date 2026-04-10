12日(19:00〜)に生配信されるABEMA『最強バズりソング歌謡祭』の全出演アーティストの歌唱曲が発表された。

『最強バズりソング歌謡祭』全出演アーティストの歌唱曲　(C)AbemaTV,Inc.

○ここでしか観られない特別企画も予定

ABEMA開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』(4月11日15:00〜4月12日22:00)。そのグランドフィナーレ企画として、『最強バズりソング歌謡祭』が生配信される。

『最強バズりソング歌謡祭』では、時代や世代を超えて“バズ”を生み出してきた楽曲と、これから“バズ”を巻き起こす次世代アーティストが一堂に会し、一夜限りのスペシャルパフォーマンスを披露する。

誰もが一度は耳にしたことのある名曲から、SNSで爆発的に拡散された話題曲、さらには次なるヒットを予感させる最新楽曲まで、世代やジャンルを超えたラインナップが実現。さらに、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』のメンバーが人気アーティストと一夜限りのスペシャルコラボレーションを披露するなど、ここでしか観られない特別企画も予定しているという。

○全アーティスト歌唱曲一覧(予定)

I Don't Like Mondays.　「PAINT」「マスカレード」

iLiFE!　「アイドルライフスターターパック」

岩崎良美　「タッチ」

WOLF HOWL HARMONY　「Gachi Funk」

KAZ(GENERATIONS／数原龍友)　「Choo Choo TRAIN」「最後の雨」

Gyubin　「Really Like You (Japanese Version)」「恋風／幾田りら」

後藤真希　「LOVEマシーン」「Which? Prod. Giga」

CIRRA　「Always」

Juice=Juice　「盛れ！ミ・アモーレ」

SWEET STEADY　「SWEET STEP」

chay　「僕のこと／Mrs. GREEN APPLE」

Toi Toi Toi　「咲いてなくたって」

ねぐせ。　「織姫とBABY」「青春バイブレーション」

ピラフ星人　「ピラピー」「Shalala」

fav me　「Eye to eye！」

FRUITS ZIPPER　「NEW KAWAII」「わたしの一番かわいいところ」「はちゃめちゃわちゃライフ！」

VIBY　「Mi*light」「恋におちたら／Crystal Kay」

WHITE JAM　「池袋サンシャイン」「磁石」

May J.　「フライディ・チャイナタウン／泰葉」「First Love／宇多田ヒカル」

Mega Shinnosuke　「愛とU」「ごはん食べヨ」

ヤジマリー。　「ワンチュッ！〜Let’s Wanchu!〜」

琳子　「中華料理屋の酢豚が食べたい」

log you　「桜色オーバーレイ」

【編集部MEMO】

特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、ABEMAらしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで配信。当日は、ABEMA全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できる。