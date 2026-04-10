3年前、茨城県常総市でトレーラーが横転して21歳の女性が巻き込まれて死亡する事故があり、遺族は10日、トレーラーの運転手を危険運転致死の罪で起訴するよう求めました。東京高検に要望書を提出したのは、2023年、常総市の国道で軽乗用車を運転中、大型トレーラーの横転に巻き込まれて亡くなった星有里紗さんの遺族らです。要望書などによりますと、トレーラーの男性運転手は危険運転致死の疑いで書類送検されていましたが、水戸