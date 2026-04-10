アークは4月10日、メイドイン秋葉原のBTO ゲーミングパソコン「arkhive」におけるゲーミングPC新製品として、『リネージュ2M』推奨パソコンを3モデル追加して発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。アーク、独自基準を満たした快適プレイに対応する『リネージュ2M』推奨ゲーミングPCエヌシージャパン独自の検証基準を満たし、「リネージュ2M」のプレイにおいて動作確認を受けたゲーミングパソコン。ゲーム内で