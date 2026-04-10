アーク、独自基準を満たした快適プレイに対応する『リネージュ2M』推奨ゲーミングPC
アークは4月10日、メイドイン秋葉原のBTO ゲーミングパソコン「arkhive」におけるゲーミングPC新製品として、『リネージュ2M』推奨パソコンを3モデル追加して発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
アーク、独自基準を満たした快適プレイに対応する『リネージュ2M』推奨ゲーミングPC
エヌシージャパン独自の検証基準を満たし、「リネージュ2M」のプレイにおいて動作確認を受けたゲーミングパソコン。ゲーム内で利用できるオリジナル特典アイテムが付属するというもので、パソコンを購入するとアイテムの入手に必要なシリアルコードが記載されたシートが同梱される。内容物は「英雄級クラス挑戦券(1回)(刻印)」1個、「英雄級アガシオン挑戦券(1回)(刻印)」1個、「成長のポーション(10%)(刻印)」50個、「祝福の聖物(刻印)」500個、「ダンジョン時間補充石選択箱(刻印)」20個。
○AG-IA20C1TB86MGB6I-A22L
AG-IA20C1TB86MGB6I-A22L
OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）
CPU Intel Core Ultra 7 265K（3.3GHz/Turbo 5.5GHz/20(8P+12E)コア/20スレッド/L2キャッシュ36MB/L3キャッシュ30MB/TDP125W）
CPUクーラー ASUS Prime LC 360 ARGB White Edition [360mmサイズ水冷CPUクーラー]
マザーボード ASUS PRIME B860M-A WIFI-CSM
メモリー 32GB（16GBx2）Kingston FURY Beast DDR5 RGB
グラフィックス GeForce RTX 5060 Ti GDDR7 8GB搭載 グラフィックスカード
SSD 1TB Princeton PHD-ISM2G4シリーズ M.2 SSD PCI-Express 4.0 x（PHD-ISM2G4-1T）
ハードディスク 非搭載（オプション）
光学ドライブ 非搭載
ケース ASUS Prime AP202 TG WHITE
サイズ 236(W)mm x441(D)mm x460(H)mm
電源 850W - 80PLUS GOLD - SilverStone DA850R Gold（SST-DA850R-GMA-WWW）
○AG-AR6C1TB85MGB6-A22L
AG-AR6C1TB85MGB6-A22L
OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）
CPU AMD Ryzen 5 7500F（3.7GHz/Turbo 5.0GHz/6コア/12スレッド/キャッシュ38MB/TDP65W）
CPUクーラー ASUS Prime LC 360 ARGB [360mmサイズ水冷CPUクーラー]
マザーボード ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI
メモリー 32GB（16GBx2）Corsair VENGEANCE DDR5
グラフィックス GeForce RTX 5060 GDDR7 8GB搭載 グラフィックスカード
SSD 1TB Princeton PHD-ISM2G4シリーズ M.2 SSD PCI-Express 4.0 x（PHD-ISM2G4-1T）
ハードディスク 非搭載（オプション）
光学ドライブ 非搭載
ケース ASUS Prime AP202 TG BLACK
サイズ 236(W)mm x441(D)mm x460(H)mm
電源 850W - 80PLUS GOLD - SilverStone DA850R Gold（SST-DA850R-GMA）
○AG-AR8B1TB55MGB5-A5CL
AG-AR8B1TB55MGB5-A5CL
OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）
CPU AMD Ryzen 7 5700X（3.4GHz/Turbo 4.6GHz/8コア/16スレッド/キャッシュ36MB/TDP65W）
CPUクーラー PC COOLER CPS RZ400V2-BK サイドフロークーラー
マザーボード ASUS PRIME B550M-A WIFI II
メモリー 16GB（8GBx2）Kingston FURY Beast DDR4 RGB
グラフィックス GeForce RTX 5050 GDDR6 8GB搭載 グラフィックスカード
SSD 1TB Princeton PHD-ISM2G4シリーズ M.2 SSD PCI-Express 4.0 x（PHD-ISM2G4-1T）
ハードディスク 非搭載（オプション）
光学ドライブ 非搭載
ケース Antec CX500M ARGB
サイズ 210(W)mm x436(D)mm x446(H)mm
電源 750W - 80PLUS BRONZE - Antec CSK750 DC
アーク、独自基準を満たした快適プレイに対応する『リネージュ2M』推奨ゲーミングPC
エヌシージャパン独自の検証基準を満たし、「リネージュ2M」のプレイにおいて動作確認を受けたゲーミングパソコン。ゲーム内で利用できるオリジナル特典アイテムが付属するというもので、パソコンを購入するとアイテムの入手に必要なシリアルコードが記載されたシートが同梱される。内容物は「英雄級クラス挑戦券(1回)(刻印)」1個、「英雄級アガシオン挑戦券(1回)(刻印)」1個、「成長のポーション(10%)(刻印)」50個、「祝福の聖物(刻印)」500個、「ダンジョン時間補充石選択箱(刻印)」20個。
AG-IA20C1TB86MGB6I-A22L
OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）
CPU Intel Core Ultra 7 265K（3.3GHz/Turbo 5.5GHz/20(8P+12E)コア/20スレッド/L2キャッシュ36MB/L3キャッシュ30MB/TDP125W）
CPUクーラー ASUS Prime LC 360 ARGB White Edition [360mmサイズ水冷CPUクーラー]
マザーボード ASUS PRIME B860M-A WIFI-CSM
メモリー 32GB（16GBx2）Kingston FURY Beast DDR5 RGB
グラフィックス GeForce RTX 5060 Ti GDDR7 8GB搭載 グラフィックスカード
SSD 1TB Princeton PHD-ISM2G4シリーズ M.2 SSD PCI-Express 4.0 x（PHD-ISM2G4-1T）
ハードディスク 非搭載（オプション）
光学ドライブ 非搭載
ケース ASUS Prime AP202 TG WHITE
サイズ 236(W)mm x441(D)mm x460(H)mm
電源 850W - 80PLUS GOLD - SilverStone DA850R Gold（SST-DA850R-GMA-WWW）
○AG-AR6C1TB85MGB6-A22L
AG-AR6C1TB85MGB6-A22L
OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）
CPU AMD Ryzen 5 7500F（3.7GHz/Turbo 5.0GHz/6コア/12スレッド/キャッシュ38MB/TDP65W）
CPUクーラー ASUS Prime LC 360 ARGB [360mmサイズ水冷CPUクーラー]
マザーボード ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI
メモリー 32GB（16GBx2）Corsair VENGEANCE DDR5
グラフィックス GeForce RTX 5060 GDDR7 8GB搭載 グラフィックスカード
SSD 1TB Princeton PHD-ISM2G4シリーズ M.2 SSD PCI-Express 4.0 x（PHD-ISM2G4-1T）
ハードディスク 非搭載（オプション）
光学ドライブ 非搭載
ケース ASUS Prime AP202 TG BLACK
サイズ 236(W)mm x441(D)mm x460(H)mm
電源 850W - 80PLUS GOLD - SilverStone DA850R Gold（SST-DA850R-GMA）
○AG-AR8B1TB55MGB5-A5CL
AG-AR8B1TB55MGB5-A5CL
OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）
CPU AMD Ryzen 7 5700X（3.4GHz/Turbo 4.6GHz/8コア/16スレッド/キャッシュ36MB/TDP65W）
CPUクーラー PC COOLER CPS RZ400V2-BK サイドフロークーラー
マザーボード ASUS PRIME B550M-A WIFI II
メモリー 16GB（8GBx2）Kingston FURY Beast DDR4 RGB
グラフィックス GeForce RTX 5050 GDDR6 8GB搭載 グラフィックスカード
SSD 1TB Princeton PHD-ISM2G4シリーズ M.2 SSD PCI-Express 4.0 x（PHD-ISM2G4-1T）
ハードディスク 非搭載（オプション）
光学ドライブ 非搭載
ケース Antec CX500M ARGB
サイズ 210(W)mm x436(D)mm x446(H)mm
電源 750W - 80PLUS BRONZE - Antec CSK750 DC