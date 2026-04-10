11日に行われる『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』の調印式が行われ、ウルフアロンに挑むノッコン寺田がウルフのTシャツに難癖をつけて突然ブチギレ。怒り収まらずに破り捨てようとするも、目を血走らせるほど“笑撃”の珍展開を迎えた。【映像】ノッコン寺田、目を血走らせ“笑撃”の珍展開肩で風を切るように調印式の会場に気合十分で登場したのは、身長184センチ、体重150キロのノッコン寺田。ノッコンはBreaki