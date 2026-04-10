11日に行われる『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』の調印式が行われ、ウルフアロンに挑むノッコン寺田がウルフのTシャツに難癖をつけて突然ブチギレ。怒り収まらずに破り捨てようとするも、目を血走らせるほど“笑撃”の珍展開を迎えた。

【映像】ノッコン寺田、目を血走らせ“笑撃”の珍展開

肩で風を切るように調印式の会場に気合十分で登場したのは、身長184センチ、体重150キロのノッコン寺田。ノッコンはBreakingDownでかつてのK-1のスター選手であるボブ・サップに勝利するなど、波乱を呼ぶ男として人気がある。

登場するなり、もう一つの特徴である“舌鋒キャラ”でしゃべり倒したノッコン。一方的な“勝利宣言”をすると、おもむろにウルフに向け、本対戦とは全く関係のない不満をぶちまけ始めた。

「お前のこのシャツ、買っとんねん」

ノッコンが指さしたのは、ウルフの新日本プロレスTシャツ。これにはウルフも「ありがとうございます。サイズもぴったりで」とお礼を口にしたが、次の瞬間、ノッコンにスイッチが入る。

「ピチピチやないか！ サイズどうなっとんねん！ 一番デカいサイズ買ってんねん。腹もちょっと出てるし…大きいの作らんかい！」

下っ腹をだらしなく露出した状態で声を荒げたノッコンは、さらに両手でTシャツをむんずと掴むとTシャツを破り捨てるべくパワー全開。「んーーー」という声が会場に響き、“金色の狼”が縦、横、斜め…ノビノビになった。

しかし、ノッコンはTシャツを破ることができず…「めっちゃカタイやんけ！」と負け惜しみ。一方、全力を出して目が血走っているノッコンを尻目に、余裕のウルフは「でもサイズはいい感じになりました」と涼しいコメント返し。そんな珍展開にネットからは「ネタやんw」「腹出てる」「出オチw」「生地が丈夫」などの反響が寄せられていた。