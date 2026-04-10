ABEMAの10周年を記念し、11日午後3時から12日午後10時にわたって放送される特別番組『30時間限界突破フェス』。タイムテーブルに豪華な番組が並ぶなか、グランドオープニング直後の午後3時半から『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』が放送される。【動画】ウルフアロン、柔道時代の先輩・〓藤直寿とバチバチ舌戦「僕が勝ったらずっと敬語で」ノッコン寺田＆RIZIN矢地祐介ら1000万円企画の挑戦者と対面主役となるの