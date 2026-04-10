ササッと作れる絶品作りおきレシピ 数あるきのこの中でも、まいたけは包丁を使わなくても手でほぐすことができる便利な食材。買ってきた状態から手で割いてフライパンや鍋に入れ、火を通して味付けをすれば完成します。今回は、箸が止まらないおいしさが評判の4つのレシピを紹介します。 まいたけの佃煮まいたけのソテー炒め煮甘辛炒め 作りおきのつもりで作ったのに、気づけばあっという間になくなってしまうほどのおいしさで