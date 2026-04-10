月でのフライバイを目的とした「アルテミスIIミッション」の有人宇宙船の打ち上げが2026年4月1日に成功しました。アルテミスIIの宇宙船に搭載されているコンピュータシステムは「宇宙飛行用に開発された中でも最も耐障害性の高いコンピュータシステム」とされており、その詳細についてコンピューティングや情報技術分野を専門とするメディアのCommunications of the ACMが解説しています。How NASA Built Artemis II’s Fault-Tole