中国では最近、映像制作会社が相次いでAI生成のドラマを制作して配信しており、低コストで制作された映像コンテンツが急速に市場に流入しています。中国青年報社会調査センターがアンケートサイトのwenjuan．comと共同で実施したアンケート調査では、回答者1334人のうち75．6％がAI生成のドラマを視聴したことがある一方で、「表情がうつろ」「外見が不自然」「セリフが棒読み」などがAIドラマの主な「弱点」として挙げられました