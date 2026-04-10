夢グループの石田重廣社長（67）が10日、横浜市の鶴見区民文化センターで開催された夢グループ応援「韓流コンサート」で進行役を務めた。Zero（ゼロ、53）をはじめとした韓国人歌手が出演して「仮面舞踏会」「愛のメモリー」「絆」など全24曲を熱唱した。歌手保科有里（64）と出演する同社の通販CMでおなじみの石田社長は、昨年9月に82歳で亡くなった歌手橋幸夫さんへの思いを明かした。「橋さんが『絆』という曲を出して、Zeroと3