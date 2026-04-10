夢グループの石田重廣社長（67）が10日、横浜市の鶴見区民文化センターで開催された夢グループ応援「韓流コンサート」で進行役を務めた。Zero（ゼロ、53）をはじめとした韓国人歌手が出演して「仮面舞踏会」「愛のメモリー」「絆」など全24曲を熱唱した。

歌手保科有里（64）と出演する同社の通販CMでおなじみの石田社長は、昨年9月に82歳で亡くなった歌手橋幸夫さんへの思いを明かした。「橋さんが『絆』という曲を出して、Zeroと3人で韓国に行って、テレビに出ることを目指していました。それを大事にして、夢グループと言えば韓流と言われるようにしたい。初めての韓流コンサートですが、夢グループの大事な柱にしたい」と話した。

Zeroは「韓流ドラマ『美しき日々』の主題歌を歌って声がかかり、23年くらい日本で活動しています。夢グループに所属して10年になりますが、『シーデー（CD）』って発音する石田社長が、保科さんとの『安くして〜』というCMで愛されキャラになるとは（笑い）。10年間、たくさん助けていただきました。私だけじゃもったいないので、日本で頑張っている後輩（の韓国人歌手）にもいい思いをしてもらいたいと、社長にお願いして実現してもらいました。橋さんも喜んでくれていると思います」と話した。

他に3MEN、May Jun、サンウ（40）、Sanha、パク・ジュニョン（44）らが出演した。