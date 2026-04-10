開催中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアで、マンガ版「ケーキの切れない非行少年たち」がセール価格で販売されている。 本作は、児童精神科医の宮口幸治氏の書籍を原作にしたマンガ作品。マンガは鈴木マサカズ氏が担当している。現在Kindleストアでは、本作の1～7巻が半額で購入することができる。 なお、本作の一部巻は読み放題サービス「Kindle Unlimited」の対象作