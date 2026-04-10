歌手でタレントの渡辺美奈代が７日、オフィシャルブログを更新。自宅のシャンデリアを丁寧に手入れする様子や磨き上げたシャンデリアを公開し、ファンから反響を呼んでいる。 渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や愛犬とのふれあい、「プライベートな旅行のひととき」とつづった水着姿、「のんびり」と家族で行っ