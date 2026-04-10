渡辺美奈代、自宅の豪華シャンデリアを自ら掃除して「スッキリ」
歌手でタレントの渡辺美奈代が７日、オフィシャルブログを更新。自宅のシャンデリアを丁寧に手入れする様子や磨き上げたシャンデリアを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や愛犬とのふれあい、「プライベートな旅行のひととき」とつづった水着姿、「のんびり」と家族で行った旅行先での入浴ショットなど、無防備な姿を公開。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この日、渡辺は「シャンデリア」「拭き掃除」「終わりました」と立て続けにブログを更新し、ファミリールームやリビングのシャンデリアを掃除したことを報告。
クリスタルが連なる豪華なシャンデリアの写真や取り外したパーツや電球が並べられた様子、清掃後のシャンデリアなどを公開し、細かなパーツを一つひとつ丁寧に手入れした様子がうかがえる。
最後は「終わりました スッキリ」と掃除を終えた達成感ものぞかせ、ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「こちらのカタチのシャンデリア！とっても…素敵」「シャンデリアって、本当に色々なカタチがあるのですね」「自ら分解してお掃除私なら出来ないかも」「美奈代さん凄すぎ」「本当に尊敬」「拭き掃除、好きなので…興味津々」「シャンデリアピカピカ」「お疲れ様でした」などの声が寄せられている。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や愛犬とのふれあい、「プライベートな旅行のひととき」とつづった水着姿、「のんびり」と家族で行った旅行先での入浴ショットなど、無防備な姿を公開。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
クリスタルが連なる豪華なシャンデリアの写真や取り外したパーツや電球が並べられた様子、清掃後のシャンデリアなどを公開し、細かなパーツを一つひとつ丁寧に手入れした様子がうかがえる。
最後は「終わりました スッキリ」と掃除を終えた達成感ものぞかせ、ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「こちらのカタチのシャンデリア！とっても…素敵」「シャンデリアって、本当に色々なカタチがあるのですね」「自ら分解してお掃除私なら出来ないかも」「美奈代さん凄すぎ」「本当に尊敬」「拭き掃除、好きなので…興味津々」「シャンデリアピカピカ」「お疲れ様でした」などの声が寄せられている。