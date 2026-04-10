ミニストップは、「北海道ウェーブポテト しあわせバタ〜」を、4月10日から数量限定で発売する。◆北海道ウェーブポテト しあわせバタ〜本体価格:348円(税込価格375.84円)エネルギー:324kcal発売地区:全国(2026年2月末現在:1,757店)北海道産ジャガイモを使用したフライドポテト商品「北海道ウェーブポテト」と、カルビーの人気スナック菓子「ポテトチップス しあわせバタ〜」がコラボレーションした商品。容器には、「ポテトチップ