「BCNランキング」2026年3月30日〜4月5日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位iPhone 17（アップル）2位iPhone 17e（アップル）3位Pixel 9a（Google）4位iPhone 16（アップル）5位Galaxy A25 5G（SAMSUNG）6位Galaxy S26（SAMSUNG）7位A5 5G（OPPO）8位iPhone 17 Pro（アップル）9位AQUOS wish5（シャープ）10位arrows We2（FCNT）