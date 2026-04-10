「BCNランキング」2026年3月30日〜4月5日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位 iPhone 17（アップル）



2位 iPhone 17e（アップル）



3位 Pixel 9a（Google）



4位 iPhone 16（アップル）



5位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）



6位 Galaxy S26（SAMSUNG）



7位 A5 5G（OPPO）



8位 iPhone 17 Pro（アップル）



9位 AQUOS wish5（シャープ）



10位 arrows We2（FCNT）



＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。