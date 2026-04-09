【「レゴ ワンピース」新商品】 4月9日より予約開始 8月1日 発売予定 レゴジャパンは、「レゴ ワンピース」シリーズより、Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2の新商品7製品を4月9日より予約受付を開始する。発売は8月1日を予定している。 新たに登場するレゴ セットでは、シーズン2で実写デビューを飾るトニートニ&