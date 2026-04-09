【「レゴ ワンピース」新商品】 4月9日より予約開始 8月1日 発売予定

レゴジャパンは、「レゴ ワンピース」シリーズより、Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2の新商品7製品を4月9日より予約受付を開始する。発売は8月1日を予定している。

新たに登場するレゴ セットでは、シーズン2で実写デビューを飾るトニートニー・チョッパーをはじめ、巨人族のドリーやブロギー、海軍のスモーカー大佐といった新キャラクターがレゴ ブロックで再現されている。

レゴ ワンピース トニートニー・チョッパー

価格：11,980円

577ピースで構成される本セットは、さまざまなポーズに可動でき、本や注射器、取り外し可能な青いリュックなどのアクセサリーも付属する。専用のネームプレート付きディスプレイスタンドに飾ることもできる。

レゴ ワンピース Dr.ヒルルクの隠れ家

価格：4,980円

271ピースで構成される本セットには、チョッパーだけでなく、Dr.ヒルルクとDr.くれはのレゴ ミニフィギュアも付属。チョッパーの「万能薬になる」夢に向かっていく旅のストーリーを再現することができる。

レゴ ワンピース リトルガーデンの巨人たち ドリーとブロギー

価格：13,980円

733ピースで構成される本セットは、さまざまな動きに応じて可動する巨大なドリーとブロギーを組み立て、劇中さながらのバトルを楽しむことができる。本セットには、ゾロ、ウソップ、Mr.3、ミス・ゴールデンウィークのレゴ ミニフィギュアも付属する。

レゴ ワンピース ドラム城での戦い

価格：16,980円

1,038ピースで構成される本セットは、複数階建ての構造で、城の2階部分にはチョッパーの研究室、3階部分には玉座の間があり、海賊旗などの隠されたギミックが満載。ルフィ、ナミ、サンジ、チョッパー、ビビ、ワポルの6体のレゴ ミニフィギュアが付属する。

レゴ ワンピース ガープ中将の海軍戦艦

価格：29,980円

1,705ピースからなる本セットは、5枚の帆と海軍の旗が翻る外観に加え、劇中の1シーンを再現した内部までも楽しむことができる。ゾロ、ウソップ、ナミ、ガープ中将、ミス・オールサンデーら8体のレゴ ミニフィギュアが付属する。

レゴ ワンピース スモーカー大佐との対決

価格：9,980円

レゴ ブロックで組み立てられた専用のバイクにまたがるスモーカー大佐がモンキー・D・ルフィやサンジとの戦いに突き進む姿をレゴ ミニフィギュアとともに生き生きと表現することができる。

レゴ ワンピース ゴムゴムの実

価格：11,980円

モンキー・D・ルフィの能力の原点である「ゴムゴムの実」をレゴ ブロックで再現。渦巻き模様の果実の上部を開くと、フーシャ村で暮らしていた子ども時代のルフィが初めて能力に目覚めた象徴的なシーンが現れる。成長したルフィのレゴ®ミニフィギュアが付属する。

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