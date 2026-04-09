元HKT48で女優の田中美久（24）が9日、自身のインスタグラムを更新。日本、韓国、中国をイメージしたメーク動画を投稿した。「ちょっと前までの各国のメイクはこんな感じじゃなかった？」とつづり、動画を公開した。黒縁メガネ姿のほぼノーメークから始まり、日本、韓国、中国と、田中がイメージしているメークを衣装を替えて披露した。ファンやフォロワーからも「メイクだけですげぇ変化、凄すぎ」「めちゃくちゃおしゃれで可愛い