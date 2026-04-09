元HKT48で女優の田中美久（24）が9日、自身のインスタグラムを更新。日本、韓国、中国をイメージしたメーク動画を投稿した。

「ちょっと前までの各国のメイクはこんな感じじゃなかった？」とつづり、動画を公開した。黒縁メガネ姿のほぼノーメークから始まり、日本、韓国、中国と、田中がイメージしているメークを衣装を替えて披露した。

ファンやフォロワーからも「メイクだけですげぇ変化、凄すぎ」「めちゃくちゃおしゃれで可愛い」「ものすごく似合っています」「ぷく顔かわ」などのコメントが寄せられている。

田中は熊本県出身。AKB48大島優子に憧れ、母の勧めもあってHKT48の第3期オーディションを受験し、13年8月に合格した。17年12月には週刊誌で初の水着グラビアを披露。18年の11thシングル「早送りカレンダー」で矢吹奈子との「なこみく」コンビで初のセンター選出。同6月の「AKB48世界選抜総選挙」で10位となり初の選抜入り。20年の映画「＃ハンド全力」で単独初主演。21年に1st写真集「1／2少女」を発売。23年にグループを卒業した。

その後もNHK連続テレビ小説「おむすび」に出演するなど女優やタレントとして活躍するほか、水着やランジェリーを含めたモデルとしても絶大な人気を誇る。25年には日本テレビ系連続ドラマ「良いこと悪いこと」にも出演。今年3月9日には3rd写真集「ぜんふ、ほんと」を発売。愛称は「みくりん」。「アイドル界のグラビアクイーン」と称されている。身長151センチ。血液型B。