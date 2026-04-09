【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年2月18日に、1st Digital Single「META VERSE LOVE.」でデビューしたリアル×バーチャルガールズユニット Restriaが、2026年5月6日に2nd Digital Single「NEO CITY」をリリースすることが決定した。本作には、リード曲「NEO CITY」と「Transcend」の2曲を収録。1st Digital Single「META VERSE LOVE.」では、重厚なエレクトロサウンドと疾走感あふれるビートで、バーチャル世界から現