日中を中心に活動するリアル×バーチャルガールズユニット・Restria、新曲「NEO CITY」リリース＆初フリーライブ開催決定！
2026年2月18日に、1st Digital Single「META VERSE LOVE.」でデビューしたリアル×バーチャルガールズユニット Restriaが、2026年5月6日に2nd Digital Single「NEO CITY」をリリースすることが決定した。
本作には、リード曲「NEO CITY」と「Transcend」の2曲を収録。
1st Digital Single「META VERSE LOVE.」では、重厚なエレクトロサウンドと疾走感あふれるビートで、バーチャル世界から現実世界へ降り立つRestriaの世界観を描いたが、今作のリード曲「NEO CITY」は、印象的なギターサウンドが駆け抜ける疾走感あるロックサウンドに、デジタル感のあるサウンドデザインが融合した楽曲となっており、バーチャル世界を飛び出したRestriaが、現実世界で人々の心に潜む“ノイズ”と戦う姿を描いた、Restriaの世界観をさらに拡張する1曲となっている。
そして収録曲「Transcend」は、「NEO CITY」とはまた異なる印象を持つスローテンポの楽曲で、現実世界で苦しむ人々の心に寄り添い、ともに乗り越えていくような、優しさの中にも力強さを感じさせる、Restriaの新たな一面を提示する1曲となっている。
2曲を通して、バーチャルとリアルを行き来しながら人々の心の“ノイズ”と向き合う
Restriaの物語が、より鮮明に描かれる作品となっている。
リリースを記念して、オンラインサイン会、オンライントーク会の開催に加え、2026年5月23日（土）には初のフリースペースでのミニライブも決定。Restriaにとって初のパフォーマンス披露となる。
また、Restriaには中国人メンバーLIXIが在籍しており、すでに中国語版楽曲もリリース。訳詞にも参加するなど、中国語での楽曲展開も進めている。中国の動画プラットフォーム「bilibili」でも活動を展開し、開設1か月で登録者数1,000人を突破している。
リアルとバーチャル、そして日本と中国を横断しながら活動の幅を広げていくRestria。
その新たな展開に、今後注目が集まりそうだ。
●リリース情報
Restria 2nd Digital Single
「NEO CITY」（ネオシティ）
2026年5月6日配信リリース
＜Index＞
01. NEO CITY
02. Transcend
ALL SONGS
作詞：RYUICHI
作曲・編曲・プロデュース：JUVENILE
発売元：HPI Records
販売形態：ダウンロード / 各種ストリーミング
●イベント情報
リリースイベント
2026年5月6日（水）20：00スタート
2nd Digital Single「NEO CITY」リリース記念オンラインサイン会
https://limista.com/projects/7286
2026年5月23日（土）
2nd Digital Single「NEO CITY」リリース記念フリーライブ at 埼玉県某所
開演時間 1部 13:00〜／2部 15:30〜（フリーライブ＆特典会予定）
※詳細は後日オフィシャルサイトにてご案内予定
2026年5月26日（火）20：00スタート
2nd Digital Single「NEO CITY」リリース記念オンライントーク会
https://limista.com/projects/7288
●バーチャル配信情報
バーチャル秘密基地より毎週生配信！
配信：19:00 YouTube／20:30 bilibili
※次回配信スケジュールは公式サイト、SNSをご確認ください。
＜Profile＞
Restria（レストリア）
それは、仮想空間を起点に誕生した3人の“音の戦士”によるユニット。
音楽の力を武器に、人々の心に生まれる“ノイズ”と呼ばれる感情の歪みに向き合い、
それを浄化する存在として活動する「音の戦士 × ノイズパトロール隊」である。
Restriaの大きな特徴は、バーチャル空間と現実世界を自在に行き来する存在であること。
Restriaは現実世界のステージに立ち、人々の心に取り憑く「ノイズ」（傷ついた心、悲しみ、怒り、孤独などの感情）と向き合い、音楽とパフォーマンスによって、それを浄化していく。
仮想と現実をつなぐ存在として、新たな表現のかたちを描き出していく。
音楽プロデューサーには、エレクトロ・HipHop・City Popなどをルーツに持ち、RADIO FISH「PERFECT HUMAN」の作編曲をはじめ、手がけた楽曲のYouTube総再生数は一億回を越えるMUSIC PRODUCER / ARTIST / DJ / TALKBOX PLAYERのJUVENILE(ジュブナイル)を迎え、Restriaの世界観をサウンド面から構築する。
2026年2月2日（月）バーチャル秘密基地からの初配信を皮切りに本格始動。
2026年2月18日（水）1st Digital Single 「META VERSE LOVE.」にてデビュー。
2026年3月18日（水）「META VERSE LOVE.」の中国語版である、元宇宙之爱.（META VERSE LOVE. - Chinese Ver.）リリース。
関連リンク
Restriaオフィシャルサイト
https://restria.tokyo
外部サイト
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