【モデルプレス＝2026/04/09】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃が4月9日、自身のInstagramを更新。ビッグシルエットのトップスにタイツを合わせたコーディネートを公開した。【写真】「今日好き」5回参加美女「理想のスタイル」透けタイツ姿◆瀬川陽菜乃、ビッグトップスから美脚スラリ瀬川は「さくらんぼのトップスげっと」と記し、フロン