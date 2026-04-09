●映画『鬼の花嫁』瑶太&花梨で存在感 あやかしと人間が共存する世界を舞台に、究極の愛と運命を描く映画『鬼の花嫁』(公開中)。同作で共演した伊藤健太郎と片岡凜が、撮影の裏側や互いの印象を語った。霊力を操る役に挑んだ伊藤は「人間らしい感情をどう表現するかがおもしろかった」と語り、片岡は“制御不能なヒロイン”を「感情を爆発させるのが気持ちよかった」と振り返る。現場で生まれた信頼関係や、ぶつかり合うように