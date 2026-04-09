歌手の浜崎あゆみがデビュー２８周年記念日だった８日、東京・有明アリーナでライブを行った。あゆファンのタレント・りんごちゃんが、ＳＮＳで参戦報告。黒のトップスにヒョウ柄スカートを合わせ、ロングブーツで決める「あゆ」コーデを披露して、「２０２６．４．８＃ａｙｕ２８ｔｈＣｏｎｇｒａｔｕｌａｔｉｏｎｓ」と歌姫の節目を祝った。完璧すぎるなりきりファッションを、ファンも絶賛。「ウォー♥平成の歌