悪天候の影響で3週間以上遅れていた、美波町・日和佐町漁協のイセエビ漁が4月9日から始まり、港は活気づいています。待ちに待った、イセエビ漁。10日の午前2時半ごろの、日和佐港です。作業場では9日、沖合いに仕掛けておいた「刺し網」から、イセエビをとり外す作業が行われていました。「例年並みの数は掛かっている。小さい、200～250gくらい」日和佐町漁協では、乱獲防止と資源保護のため、春と秋の2回、期間を決めてイ