【「+チック姉さん」オンラインくじ～ハズレなしチック～】 販売期間：4月9日～6月18日23時59分 価格：1回770円 【拡大画像へ】 スクウェア・エニックスは、スクウェア・エニックス e-STOREにて栗井茶氏の描き下ろしイラストなどを使用した「『+チック姉さん』オンラインくじ～ハズレなしチック～」の予約受付を開始した。販売期間は4月9日から6月