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スクウェア・エニックスは、スクウェア・エニックス e-STOREにて栗井茶氏の描き下ろしイラストなどを使用した「『+チック姉さん』オンラインくじ～ハズレなしチック～」の予約受付を開始した。販売期間は4月9日から6月18日23時59分まで。価格は1回770円。

□e-STOREくじ

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。

※商品のお届けに関しまして、e-STOREでは2026年7月10日(金)頃、DMMスクラッチでは2026年8月上旬～中旬を予定しております。

A賞：Tシャツ（全1種）

栗井茶氏描き下ろし！ 時にウザがらみが激しい姉さんのベスティ（ベストフレンド）、オカッパのイラストを使ったTシャツが登場。バイブスあがりまくりなオレンジカラーのTシャツを着て、学校に会社に街にくりだそう！

《注意》インパクトあるTシャツのため、目立ちたくない場所での着用はお控えください。

B賞：デスクマット（全1種）

全キャラ栗井茶氏描き下ろし！ 増殖を繰り広げるウノサノ（妹チーム）がデスクマットに。表情やポーズなど一人一人の違いをじっくり見つめていると…あれ…なんだか…人数が…増えて…見える…見えない……と混乱チックに！

《注意》長時間見つめていると、ウノサノの虜になってしまう…かもしれません。

C賞：アクリルスタンド（全8種）

あなたのハートにガツンと響く……かもしれない…のか…？ 保証まったくZEROな作中シーンをアクリルスタンドにしてみました！

《注意》飾る場所・見られる相手を見極めて正しくお使いください。

D賞：アテンションステッカー2枚セット（全8種）

（いろいろな意味で）アテンションが満載なダイカットステッカー2枚セット！ インパクト大な作中シーンとカラフルなデザイン文字は一度見たら忘れられない、もしくは見たことを忘れてしまいたくなるかも!?

《注意》貼る場所・見られる相手を見極めて正しくお使いください。

E賞：缶バッジ（全8種）

これぞ万人受けアイテム！ カラフルなデザインが可愛い、キャラクター缶バッジ！ マイルドに作品の世界観を楽しみたい方に贈る、超絶無難なアイテムです♪

《注意》特になし。

購入特典【プレゼント】

1度の注文でくじを10個購入するごとに、「ブロマイドカード（全6種）」がランダムで1枚もらえる。

ダブルチャンス【抽選プレゼント】

e-STOREにて対象期間ごとに、くじを10個購入すると抽選で「栗井茶先生 直筆サイン入りブロマイドカード」がもらえる。

(C)Kuriicha/SQUARE ENIX