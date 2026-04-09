阪神野田駅から徒歩約7分のフォトジェニックな韓国カフェ今回訪れたのは、大阪・梅田から電車で約5分とアクセスのよい野田エリア。阪神野田駅から徒歩7分ほどの場所にある「imas_cafe」です。韓国出身のオーナーが手がけたスタイリッシュな空間が話題で、SNSでも人気を集めています。写真提供：imas_cafe1階にはヘアサロン「i'm HAIR Salon」を併設しており、カフェ利用者は1階のカウンターでメニューの注文＆お会計、2階のカフェ