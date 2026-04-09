阪神野田駅から徒歩約7分のフォトジェニックな韓国カフェ

今回訪れたのは、大阪・梅田から電車で約5分とアクセスのよい野田エリア。阪神野田駅から徒歩7分ほどの場所にある「imas_cafe」です。韓国出身のオーナーが手がけたスタイリッシュな空間が話題で、SNSでも人気を集めています。

写真提供：imas_cafe

1階にはヘアサロン「i'm HAIR Salon」を併設しており、カフェ利用者は1階のカウンターでメニューの注文＆お会計、2階のカフェスペースで待つというスタイルです。

注文時にはレシート風のメニューの下に、その場でお客さんを撮影した写真をプリントしてくれるユニークなサービス（無料）も。来店の記念にもなるので、ぜひ写真を撮ってみて♪

1階で注文とお会計を済ませたら、2階のカフェスペースへ。フードやドリンクは席まで運んでもらえるので、店内の雰囲気を楽しみながらのんびり待ちましょう。



どこを撮っても絵になるハイセンスなカフェスペース

2階右手にカフェスペースの扉があります。中に入ると、おしゃれな空間が広がっていて思わずテンションが上がります！

カフェスペース入り口で、お香が焚かれているのを発見！ どこか異国の香りが漂っていて、ゆったりと心が落ち着きます

カラフルな色使いがかわいいソファ席

インテリア一つひとつをよく見ると色味やアイテムのジャンルはさまざまですが、全体には統一感があり、とてもセンスのよい空間です。

中央には4名掛けのテーブル席もあるのでグループで訪れるのも◎

ゆったり座ることができる窓際のソファ席

インテリアやレイアウトは年に2回ほど大きく変わるそうなので、時期を変えて訪れるのもおすすめです。

座席ごとに違った雰囲気を楽しめる

店内奥にあるレコードプレイヤーやレコード棚があるスペース

レコードプレイヤー、アナログテレビなど、懐かしさを感じるレトロなアイテムも並んでいて、お客さんからも「かわいい」「オシャレ」といった声があちこちから聞こえてきました。

各席にはハンディカメラが設置されており、隣のテレビに映像が映し出されるユニークな仕掛けも。テレビに映った自分をスマホで撮影して楽しむお客さんの姿も印象的でした。

オーナーがひとりで切り盛りしているため、フードやドリンクの提供まで少し時間がかかることも。オシャレな音楽が流れる空間で写真撮影や会話、読書などを楽しみながら、ゆったりとした時間を過ごしてみて。



オシャレな空間が魅力の「imas_cafe」ですが、ドリンクやスイーツメニューのクオリティの高さと、思わず写真を撮りたくなるビジュアルも人気の理由。「ハンドドリップ」（ホット）700円は、スペシャルティコーヒー豆を使って一杯ずつ丁寧にいれているので、コーヒー好きさんに特におすすめです♪

一番人気のドリンクは、スリランカから直輸入したジャスミンの紅茶と北海道産の牛乳を使った「ソヨンラテ（ジャスミンミルクティー）」（ホット／アイス）650円。飲んだときに、ほんのりジャスミンの華やかな香りがして、まろやかな味わいが特徴。表面にドライフラワーがトッピングされていて、見た目もとってもかわいいです！（ドライフラワーは食べられません）

「チョコムースケーキ」

スイーツは「ティラミスチーズケーキ」600円や「チョコムースケーキ」750円、「クロッフル／黒フル」750円、「フレンチトースト」800円の4種類がラインナップ。「チョコムースケーキ」は、濃厚なチョコムースにクリームがトッピングされた一品です。クリームは甘さ控えめで、チョコムースとのバランスも絶妙♪

カラフルなトッピングはベアのグミ！

「クロッフル」750円は、カリッと香ばしい食感がクセになるワッフル。トッピングは時期によって異なるようで、取材時はカラフルなグミが乗っていました♪

そのほか、コーヒーやラテメニュー、フルーツのスムージー各750円や、ソフトドリンク550円〜がスタンバイしています。

思わず写真を撮りたくなるフォトジェニックな空間と、こだわりのドリンクやスイーツが楽しめる「imas_cafe」。平日もオープン直後からお客さんが続けて来店していましたが、人気の理由も納得の居心地の良さとドリンクやスイーツのクオリティに、リピートしたくなること間違いなし！ 大阪梅田から電車で約5分とアクセスも良好なので、野田エリアでオシャレなカフェタイムを過ごしたいときに、ぜひ訪れてみてください。



■imas_cafe（います かふぇ）

住所：大阪府大阪市福島区鷺洲1-1-5

TEL：06-7506-6274（予約不可）

営業時間：11〜20時（19時LO）

定休日：月・火曜、不定休



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Text&Photo：中田優里奈（ウエストプラン）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

