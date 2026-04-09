9日の天気は西から下り坂。これまでの一日の天気を振り返ります。■西から雨の範囲が広がる強雨や雷雨に注意を前日に晴天をもたらした高気圧は足早に離れていき、次の低気圧や前線が西から進んできています。九州は朝からところどころで雨が降り出し、午後は各地で本降りとなりました。低気圧や前線に向かって、この時期としては暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、雷を伴って局地的に雨脚が強まっています。大気の状態が非