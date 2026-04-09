9日の天気は西から下り坂。これまでの一日の天気を振り返ります。

■西から雨の範囲が広がる 強雨や雷雨に注意を

前日に晴天をもたらした高気圧は足早に離れていき、次の低気圧や前線が西から進んできています。九州は朝からところどころで雨が降り出し、午後は各地で本降りとなりました。低気圧や前線に向かって、この時期としては暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、雷を伴って局地的に雨脚が強まっています。大気の状態が非常に不安定となるため、竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。

■関東も夜は傘の出番に 風も強く花を散らす雨に

雨の範囲は東へ広がり、夜遅くは関東でも雨の降り出すところがありそうです。夜遅い帰宅になる方は雨具があると安心でしょう。また、低気圧に向かう南寄りの風も強まっていて、長崎県の壱岐・対馬に暴風警報が発表されています。（午後3時時点）10日（金）にかけては全国的に雨や風も強まり春の嵐となるでしょう。桜の見頃がピークを迎えている所では、桜を散らす雨となってしまいそうです。

■朝は内陸で冷え込む 日中は北日本で春らしい暖かさ

朝は北日本や東日本の内陸を中心に、最低気温が0℃未満の冬日になりました。日中は日差しの届く時間が長かった北日本を中心に、今年一番の暖かさとなりました。札幌では16.1℃まで上がり、今年初めて15℃を超える気温となっています。秋田では平年より13日も早く桜満開の便りが届きました。一方で青森県では梅の開花の発表があり、平年より10日早い開花となりました。今年は桜前線よりも早く、梅前線が本州最北の地へたどり着いたようです。

秋田 サクラ満開 平年より13日早い 昨年より9日早い

青森 ウメ開花 平年より10日早い 昨年より3日早い

【9日(木)の最高気温】午後3時まで・（）内は季節感

■熱帯低気圧は台風に発達か 今後の情報に注意

札幌 16.1℃ （5月上旬）★今年最高青森 20.6℃ （5月下旬）★今年最高仙台 19.9℃ （5月中旬）東京 20.3℃ （4月下旬）名古屋 19.8℃ （4月中旬）新潟 20.6℃ （5月中旬）大阪 18.7℃ （平年並み）鳥取 18.4℃ （4月中旬）高知 17.6℃ （3月下旬）福岡 17.2℃ （3月下旬）

8日（水）午後3時に発生した熱帯低気圧は、10日（金）までに台風に発達する可能性が出てきました。次に台風が発生すると「台風4号」となります。今後は強い勢力となりグアム近海まで進む恐れがあります。そのごの進路はまだ定まっていませんが、今後の情報にご注意ください。