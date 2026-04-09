アップル（Apple）は、iPhone向けに「iOS 26.4.1」の配信を開始した。 iPhoneで確認できるソフトウェアアップデートの画面上には「このアップデートにはiPhone用のバグ修正が含まれます」と記載されている。 なお、iPhone向けには「iOS 26.1」以降で「バックグラウンドセキュリティ改善」が導入されている。これは、通常のソフトウェアアップデートとは別に、追加でセキュリティパッチを提供す