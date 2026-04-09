株式会社マイナビは、中途入社1年以内の20～50代の正社員を対象に実施した「中途入社1年以内の社員に聞いた“ホワイトハラスメント※”に関する調査」の結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。 ※本調査における「ホワイトハラスメント」とは、上司や先輩が部下や後輩に対して、過剰な配慮のもと業務のサポートや業務量の調整を行うことで、結果的に部下や後輩の成長機会を奪う行為を指す。 本ニュ