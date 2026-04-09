株式会社マイナビは、中途入社1年以内の20～50代の正社員を対象に実施した「中途入社1年以内の社員に聞いた“ホワイトハラスメント※”に関する調査」の結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。

※本調査における「ホワイトハラスメント」とは、上司や先輩が部下や後輩に対して、過剰な配慮のもと業務のサポートや業務量の調整を行うことで、結果的に部下や後輩の成長機会を奪う行為を指す。

本ニュースのサマリー 中途入社1年以内の正社員の約6割が「ホワイトハラスメント」という言葉を聞いたことがある、30代の認知度が60.7%で最多 「ホワイトハラスメント」だと感じた経験がある割合は13.6％ 「ホワイトハラスメント」経験者のうち、今後1年以内に転職したいと思う割合は71.4％

中途入社1年以内の正社員の約6割が「ホワイトハラスメント」という言葉を聞いたことがある、30代の認知度が60.7%で最多

中途入社1年以内に中途入社した正社員のうち、「ホワイトハラスメント」という言葉を聞いたことがある割合は56.9％で、半数を超えた。

そのうち、「内容も理解している（29.3%）」人と「内容は分からない（27.6%）」人は約半々となった。また、「ホワイトハラスメント」の認知について、年代別では30代の認知度が60.7%で最も高く、次いで20代（59.4%）となった。

画像：株式会社マイナビ 2026年4月9日 ニュースリリースより引用

「ホワイトハラスメント」だと感じた経験がある割合は13.6％

中途入社した現在の職場において、「ホワイトハラスメント」だと感じた経験があるか聞いたところ、「経験がある」割合は13.6％だった。年代別では、30代・40代がいずれも14.8％と他年代よりやや高かった。

具体的に「ホワイトハラスメント」だと感じた内容を聞くと、 「先輩が先回りして全て行なってしまった」「責任のある仕事を一切任せてもらえず、残業は厳禁だから早く帰ってと毎日促されることに虚しさを覚えた」 など、成長機会を与えないような配慮に対する回答や、「健康診断や出産の面で昇進すると大変だから今回は見送るといった通達があった」「仕事が途中にもかかわらず、定時だから帰るよう言われた」など、本人の意思を確認しないまま、行動やキャリアの選択を制限されたといった回答がみられた。

画像：株式会社マイナビ 2026年4月9日 ニュースリリースより引用

「ホワイトハラスメント」経験者のうち、今後1年以内に転職したいと思う割合は71.4％

今後1 年以内の転職意向について聞いたところ、ホワイトハラスメントの経験がある人は「転職活動をしたいと思う」割合が71.4％となり、経験がない人（48.1％）と比べて23.3pt 高い結果となった。

ホワイトハラスメントを経験した人ほど、自身のスキルや能力を伸ばせる環境を目指して、転職を検討している可能性が考えられる。

画像：株式会社マイナビ 2026年4月9日 ニュースリリースより引用

調査概要 ■調査期間：スクリーニング調査：2025年12月16日（火）～12月25日（木）

■本調査：12月18日（木）～12月25日（木）

■調査方法：インターネット調査

■調査対象：2025年に転職した中途入社1年以内の20～50代の正社員

■有効回答数：有効回答数：1,446名

2020年度国勢調査の正規雇用者の構成比に合わせて回収

※調査結果は、端数四捨五入の関係で合計が100％にならない場合があります。 ■調査期間：スクリーニング調査：2025年12月16日（火）～12月25日（木）■本調査：12月18日（木）～12月25日（木）■調査方法：インターネット調査■調査対象：2025年に転職した中途入社1年以内の20～50代の正社員■有効回答数：有効回答数：1,446名2020年度国勢調査の正規雇用者の構成比に合わせて回収※調査結果は、端数四捨五入の関係で合計が100％にならない場合があります。

ニュース情報元：株式会社マイナビ