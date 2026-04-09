.ENDRECHERI.（堂本剛）が自身のInstagramを更新。バースデースペシャルライブ『.ENDRECHERI. 2026 Happy Birthday Live 「47」』と『LIVE TOUR 2026「NEW CHAPTER」』のグッズを紹介する動画を公開した。 【動画】堂本剛の“終始可愛い”グッズ紹介【写真】.ENDRECHERI.のバースデーライブ＆全国ツアーグッズ／ポスタービジュアル ■.ENDRECHERI.（堂本剛）、グッズのこだわりも紹介