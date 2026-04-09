Binance JapanとPayPayは、暗号資産取引において「PayPayマネー」を事前に即時入金できる新サービスの提供を開始した。 新サービスでは、PayPayアプリの残高である「PayPayマネー」をBinance Japanのアカウントへ即時入金できる。 ユーザーはあらかじめ入金しておいた資金を活用し、Binanceグループ全体のユーザーと取引を行う「取引所（板取引）」や、Bina