Binance JapanとPayPayは、暗号資産取引において「PayPayマネー」を事前に即時入金できる新サービスの提供を開始した。

新サービスでは、PayPayアプリの残高である「PayPayマネー」をBinance Japanのアカウントへ即時入金できる。

ユーザーはあらかじめ入金しておいた資金を活用し、Binanceグループ全体のユーザーと取引を行う「取引所（板取引）」や、Binance Japanを相手方とする「販売所」で取引できるようになる。

また、Binance Japanのアカウント内にある日本円をPayPayマネーとして出金する機能も提供され、手続き後は即時にPayPayアプリ上へ反映される。

これにより、暗号資産の売買から日常の決済への資金移動が円滑化される。

なお、本サービスを利用するには、Binance JapanとPayPayの両アプリで本人確認（KYC）を完了させ、初回のみBinance Japanアプリ内でのアカウント連携を有効化する必要がある。

手数料と利用条件

新サービスを利用した入金および出金の手数料は、それぞれ110円。

手数料はBinance Japanに対して支払うもので、入出金時に指定した金額から差し引かれる仕組み。例えば、1000円を入金した場合は手数料が引かれた890円がアカウントに反映される。

一方、2025年11月21日より提供されている「暗号資産の購入と同時に入金する連携サービス」については、引き続き手数料無料で利用できる。利用可能時間は、メンテナンス時間を除き原則として365日24時間とされる。

入出金限度額と制限

入出金には所定の限度額が設けられる。Binance Japanへの入金は下限が1000円、上限は24時間で30万円、30日間で100万円。

Binance Japanからの出金については、下限が1000円、上限は24時間で100万円、30日間で200万円に設定される。なお、PayPayマネーの残高限度額を超える出金はできない。アカウント連携はいつでも解除できる。