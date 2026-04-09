ゴディバ ジャパンは、オンラインショップを中心に展開してきたアイスケーキの取扱店を拡大し、2026年4月13日から、全国約100店舗のゴディバショップで販売開始する。あわせて、2026年4月13日から、新商品「ゴディバ ショコラ チーズケーキ」「ショコラオランジュ」を、ゴディバオンラインショップと全国の一部ゴディバショップで発売する。【すべての画像はこちら】クリームチーズムース×カカオフルーツジュレの「ゴディバ ショ