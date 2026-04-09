【ゴディバ】アイスケーキの取扱店拡大、全国約100店舗のゴディバショップも対象に。新商品のケーキ2種も販売開始

ゴディバ ジャパンは、オンラインショップを中心に展開してきたアイスケーキの取扱店を拡大し、2026年4月13日から、全国約100店舗のゴディバショップで販売開始する。

あわせて、2026年4月13日から、新商品「ゴディバ ショコラ チーズケーキ」「ショコラオランジュ」を、ゴディバオンラインショップと全国の一部ゴディバショップで発売する。

【すべての画像はこちら】クリームチーズムース×カカオフルーツジュレの「ゴディバ ショコラ チーズケーキ」など

◆「ゴディバ ショコラ チーズケーキ」

クリームチーズのムースとカカオフルーツのジュレを組み合わせたケーキ。クリームチーズのムースは、やさしく軽やかなチーズの風味がふわりと広がる爽やかな味わい。カカオフルーツのジュレのフルーティな酸味がアクセントになっており、味わいに奥行きを出している。ゴディバらしいチョコレートの深みが余韻として残り、上質なカカオの魅力を堪能できる味わいだという。

【取扱店/価格(税込)】

全国の一部ゴディバショップ/3,240円

ゴディバ オンラインショップ/4,104円(送料込)

◆「ショコラオランジュ」

柑橘の爽やかな香りとチョコレートの優しい甘さを組み合わせたケーキ。サシェ風スポンジには、香りづけにブランデーを効かせたシロップを打ち、香り高くしっとりとした食感に仕上げた。オレンジピールをアクセントにしたクリームと重ねることで、チョコレートの甘みとコク、そして柑橘の爽やかさが重なり合う、奥行きのある味わいに仕立てた。

【取扱店/価格(税込)】

全国の一部ゴディバショップ/4,752円

ゴディバ オンラインショップ/5,616円(送料込)