4月に入っても、スギ花粉やヒノキ花粉による鼻水や鼻詰まり、くしゃみなどの症状に悩まされている人は多いのではないでしょうか。そんな中、SNS上では「鼻の中にワセリン塗ったら花粉すごくても割と平気」「花粉対策で鼻の中にワセリンを塗るやつ、けっこう効く」「鼻の中のムズムズは結構緩和されるよ！」などの声が上がっています。【要注意】「えっ…知らなかった」これが鼻の中に「ワセリン」塗るときに守るべき3つの鉄則