24年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（28）が8日深夜、自身のインスタグラムを更新。現在の体調についてつづった。渡邊は23年7月から体調不良で療養。病名は明かしていなかったが、24年10月にSNSで「PTSD」（心的外傷後ストレス障害）を患っていたことを公表していた。今回、ストーリーズを更新し、「また顔の上半分真っ赤っか再燃してる〜はぁぁ」とつづり、右頬とこめかみ部分が赤くなっている写真を公開。