24年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（28）が8日深夜、自身のインスタグラムを更新。現在の体調についてつづった。

渡邊は23年7月から体調不良で療養。病名は明かしていなかったが、24年10月にSNSで「PTSD」（心的外傷後ストレス障害）を患っていたことを公表していた。

今回、ストーリーズを更新し、「また顔の上半分真っ赤っか 再燃してる〜はぁぁ」とつづり、右頬とこめかみ部分が赤くなっている写真を公開。険しい表情を浮かべていた。

2枚目はじんましんが出たとみられる腕の写真を公開し「久しぶりに腕パンパン 早く落ち着いてほしいなー」とつづった。

3月24日夜には当時の体調について「最近とっても体調が良い日が続いていて、友達とご飯に行ったり、お出かけしたりするのが楽しい」と記述。

その上で「いつまでもずっとそうだったらいいんだけど、なかなかそうはいかないから、初夏あたりに揺り戻しがくるんだろうな〜ってちょっと怖くなりつつ、今を楽しむことにします」と近況を報告していた。

慶大卒の渡邊は20年にフジテレビに入社。昨年6月の初写真集「水平線」では水着姿や下着姿に挑戦。同年9月には完全未公開カット160ページのデジタル写真集「Re:水平線」をリリース。