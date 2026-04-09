（MCU）のリブート版映画『X-MEN』の続編を、マーベル・スタジオが早くも構想していることがわかった。米にて監督のジェイク・シュライアーが明かした。 MCU版『X-MEN』では、長らく登場が待ち望まれていた人気ミュータント・チームがMCUにいよいよ合流する。コミックのコンセプトと同じく、「自分は他者とは異なると感じ、周囲になじめない若者たちの物語」を目指すで、若手キャストが起用される