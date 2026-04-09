（MCU）のリブート版映画『X-MEN』の続編を、マーベル・スタジオが早くも構想していることがわかった。米にて監督のジェイク・シュライアーが明かした。

MCU版『X-MEN』では、長らく登場が待ち望まれていた人気ミュータント・チームがMCUにいよいよ合流する。コミックのコンセプトと同じく、「自分は他者とは異なると感じ、周囲になじめない若者たちの物語」を目指すで、若手キャストが起用されるだ。

監督のシュライアーは『サンダーボルツ*』（2025）に続いての登板。すでにマーベル・スタジオは、新たな映画版『X-MEN』に続く展開を検討しているという。「とにかく、まずは最高の映画を作らなければ」と述べつつ、常に将来を見据えて話し合いが行われていると語った。

「この物語はどんな展開に向かうことができるのか、​コミックでは何が描かれてきたのか、まだ十分に掘り下げられていないことは何か、それをどのように取り入れるのか。これまであまり描かれてこなかった、けれども我々ならば描くことができるものとは何か。そういったアイデアは、話し合いのなかでいつも出てくるものです。」

脚本は「BEEF／ビーフ」（2023-）のイ・ソンジン、「一流シェフのファミリー・レストラン」（2022-）のジョアンナ・カロで、2人は『サンダーボルツ*』にも携わった。以前は『ハンガー・ゲーム0』（2023）のマイケル・レスリーも参加がが、新たなX-MENの物語は水面下で着々と動いているようだ。

なお、来たる『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』には、旧20世紀フォックス版『X-MEN』の顔ぶれが登場。なんらかの形でバトンタッチが行われたのち、新たなX-MENがMCUの中心的存在になるとみられる。

MCU版映画『X-MEN』の製作・公開スケジュールは未定。

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