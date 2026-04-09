西武は7、8日とソフトバンクに連勝し今季初の同一カード勝ち越し。今日9日もみずほペイペイDでソフトバンクとのナイターがあり、同一カード3連戦3連勝に期待がかかる。西武がソフトバンクとの3連戦で3連勝をマークすると、23年7月10日（京セラD）、12日（北九州）、13日（ペイペイD）の全て異なる球場での変則3連戦以来。今回のように同一球場での3連戦3連勝となると、21年4月2〜4日（ペイペイD）以来5年ぶりになるがどうか