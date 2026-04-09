◇インターリーグドジャース3─4ブルージェイズ（2026年4月8日トロント）ドジャースの大谷翔平投手（31）が8日（日本時間9日）、敵地でのブルージェイズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手としては6回4安打1失点の好投で勝利投手の権利を得て降板したが、救援陣がリードを守れず、2勝目はならなかった。また打者としては初回に四球で出塁し、09年のイチロー（マリナーズ）に並ぶ日本選手最長タイとなる43試合連続出塁