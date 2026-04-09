2026年4月6日、韓国メディア・ヘラルド経済は、「配偶者のいない男女が結婚を避ける理由は、複雑に絡み合った社会的・経済的問題だという調査結果が出た」と伝えた。韓国保健社会研究院がこのほど、2024時点で配偶者のいない満19〜49歳の男女1251人（未婚、離婚、死別を含む）を対象に実施したアンケート調査の結果をまとめた報告書を公表した。「結婚するつもりはあるがまだ実行できていない理由」を尋ねる質問には、43．2％が「